Studente italiano ucciso a New York

Un 30enne, originario di Alba, è stato accoltellato mortalmente ad Harlem, New York, tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue. Inutile la corsa al Mount Sinai Morningside Hospital dove il giovane è morto.

L'autore del vile gesto sarebbe un 25enne, con precedenti penali, appartenente alla gang 'EveryBody Killer' che nel corso della giornata avrebbe accoltellato un turista italiano di 27 anni, che non sarebbe in pericolo di vita, prima di essere arrestato dalla polizia al Central Park mentre minacciava una terza vittima.