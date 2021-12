(Agenzia Vista) - Roma, 10 Dicembre 2021 - "La quarta ondata ha portato un incremento dei contagi in Italia anche se contenuto. A parità di vaccinati rispetto agli altri Paesi UE abbiamo una qualità diversa cioè abbiamo messo in sicurezza i più fragili. Non credo ci saranno altre restrizioni dopo il Super Green Pass". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista.