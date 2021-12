Playoff Mondiale, Italia-Macedonia del Nord a Palermo il 24 marzo 2022

(via Nazionale italiana di calcio fb)





L'altra città candidata ad ospitare l'importantissima gara che opporrà alle ore 20.45 di giovedì 24 marzo 2022 agli azzurri del CT Roberto Mancini la Macedonia del Nord era Bologna con il "Renato Dall'Ara".

- Ripartirà da Palermo il cammino di qualificazione dell'Italia al Mondiale che si disputerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. A renderlo noto è la Figc che in un comunicato diffuso nella serata di giovedì 9 dicembre 2021 ha ufficializzato il "Renzo Barbera" quale sede della semifinale dei playoff per l'accesso alla prossima edizione della Coppa del Mondo.