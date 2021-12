Covid, Aifa: "Vaccino per bambini efficace e senza eventi gravi"

ROMA - Vaccini anti Covid sicuri anche per i bambini secondo l'Aifa. "I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid ai bambini sono sufficienti per questa estensione pediatrica. Abbiamo uno studio fatto su 3000 bambini, con dose ridotta e cioè 1/3 della dose: il vaccino si mantiene efficace e senza eventi avversi preoccupanti, solo reazioni locali, un po' di febbre e mal di testa"."Per ora non ci sono miocarditi". A dichiararlo, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa a Radio anch'io. "Il Covid nei bimbi non è sempre blando, c'è ad esempio la sindrome infiammatoria multisistemica e questa può essere grave. Sei bambini su 1000 finiscono in ospedale. C'è un rischio".I dati che abbiamo "non sono pochi". "Lo studio registrativo che ha portato alla nuova indicazione ha incluso oltre 3.000 bambini vaccinati e i dati hanno mostrato elevati livelli di efficacia intorno al 91%".