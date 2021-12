Australia, vento solleva castello gonfiabile: 5 morti

(ANSA)

- Una giornata di festa per festeggiare la fine dell'anno scolastico alla Hillcrest Primary School a Devonport, nella Stato della Tasmania, si è trasformata in tragedia con 5 bambini morti e 4 feriti, di cui alcuni in situazioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, una volata di vento avrebbe sollevato da terra il gonfiabile facendo fare ai piccoli un volo di 10 metri. Il premier australiano Morrison ha commentato l'accaduto: "I bambini erano fuori per una giornata di divertimento che si è trasformata in una tragedia orribile. Si spezza il cuore".