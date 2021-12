BARI - Al Bano è risultato positivo al COVID e non potrà partecipare alla serata di Capodanno che andrà in onda dal Petruzzelli di Bari con diretta su Canale 5 e nella quale avrebbe dovuto affiancare Federica Panicucci per la relativa conduzione. E' stato lo stesso artista ad annunciarlo con un video postato su Instagram.