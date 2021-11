Guasto al motore durante il volo: Airbus A330 della Brussels Airlines per New York deviato su Dublino

Mark Coenegracht, uno dei passeggeri, ha spiegato al quotidiano belga Het Laatste Nieuws che il sistema di intrattenimento di bordo non funzionava ma che non si è accorto di nient'altro. Ha aggiunto che i passeggeri sono entrati nel terminal e che ora sono in attesa di ulteriori istruzioni per continuare il viaggio. Come al solito in queste circostanze, l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti indagherà su cosa è andato storto con il motore dell’Airbus A330.



L’aeromobile ha fatto un atterraggio sicuro dopo che i piloti con calma hanno fatto una chiamata “mayday” al controllo del traffico aereo. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia che non ci sono stati feriti tra i 231 passeggeri e 10 membri del personale della compagnia aerea a bordo.