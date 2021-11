ROMA - Il G20 di Roma si è concluso con l'impegno a mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, il riconoscimento che è scientificamente dimostrata la necessità di intervenire, ma dalla bozza finale del summit scompare la deadline del 2050 per un mondo a zero emissioni sostituita da un più generico "entro o attorno" metà secolo.Un risultato comunque considerato come "un successo" dal premier italiano Mario Draghi, che "getta le basi per una ripresa più equa", ricordando che negli accordi di Parigi non c'era alcun tipo di scadenza, né vaga né precisa. "Non è stato facile raggiungere questo accordo, è stato un successo", ha detto Draghi nella conferenza stampa conclusiva del summit, ringraziando gli sherpa e chi ha partecipato all'organizzazione di un G20 "straordinario".