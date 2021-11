Coldiretti: shopping con mascherina nel week end del Black friday

ROMA - Nel weekend del Black Friday hanno deciso di fare acquisti oltre quattro italiani su dieci (il 41%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet, ma anche della preoccupazione sulla risalita dei contagi e dell’arrivo di eventuali future chiusure per lo shopping delle feste. E’ quanto emerge da un sondaggio sul sito www.coldiretti.it con molti cittadini che hanno deciso di approfittare degli sconti per fare lo shopping di Natale, nonostante le nuove limitazioni con l’obbligo di mascherine all’aperto e i contingentamenti nei centri storici di alcune grandi città ma anche per le preoccupazioni per l’arrivo della nuova variante Omicron.

La tendenza nazionale – sottolinea la Coldiretti – è quella di spalmare infatti le offerte durante l’intero week end, così da favorire quanti approfittano dell’appuntamento soprattutto per fare gli acquisti di Natale in anticipo. Complessivamente si stima che il giro di affari quest’anno in Italia sfiora i 3 miliardi di euro, tra le vendite on line, in crescita a 1,8 miliardi (+21% secondo l’Osservatorio e-commerce B2c Netcomm–Politecnico di Milano) e quelle nei negozi tradizionali.

Anche se si tratta di una iniziativa nordamericana nata già negli anni ’60, si sono moltiplicate anche a livello nazionale le promozioni commerciali per l’occasione che si allargano – precisa la Coldiretti – dal web ai grandi gruppi commerciali, dal food delivery ai negozi di quartiere. Tra i prodotti più gettonati ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed anche quest’anno l’enogastronomia per la tendenza a fare acquisti utili sotto la spinta dalla pandemia.

Una emergenza – continua la Coldiretti – che ha favorito l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio. Nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica lungo tutta la Penisola il weekend – conclude la Coldiretti – è stato dedicato all’olio extravergine di oliva, simbolo della dieta mediterranea ed elisir di lunga vita, per far conoscere la ricchezza del patrimonio nazionale che rappresenta anche un apprezzato omaggio per arricchire le tavole delle feste.