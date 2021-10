Tre ballerini italiani muoiono in incidente a Riad, uno era biscegliese

RIAD - Dramma nel deserto a Riad, dove in un incidente stradale hanno perso la vita Antonio Caggianelli di Bisceglie (Bat), Giampiero Giarri di Tivoli (Roma) e Nicolas Esposto, agrigentino di origini francesi.

I tre erano in viaggio nel Paese arabo con una compagnia composta da 10 ballerini, tutti italiani, in tournée per l'inaugurazione di un nuovo teatro. Ieri, nel giorno libero, avevano deciso di fare un'escursione. A bordo di due auto hanno raggiunto il deserto e al ritorno, per cause ancora in corso di accertamento, i mezzi sui quali viaggiavano sono precipitati in una scarpata.

Nell'incidente sono deceduti i tre ballerini italiani e un'altra persona. Altri tre italiani sono rimasti coinvolti nello schianto, uno con lesioni gravi e due illesi.