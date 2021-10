NEW YORK - Merck chiederà "il prima possibile" l'autorizzazione di emergenza negli Usa per la prima pillola anti-Covid. Secondo i test clinici del colosso farmaceutico il farmaco orale riduce il rischio di ricoveri e decessi quando somministrato a persone ad alto rischio nelle fasi iniziali dell'infezione.La pillola, messa a punto per fermare il replicarsi del coronavirus, va assunta per cinque giorni, quattro compresse al giorno.