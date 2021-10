ROMA - E' continuato tutta la notte e non si sarebbe ancora concluso il negoziato degli sherpa del G20 sul documento finale del Summit. I leader sono alla ricerca di una difficile intesa sugli impegni da assumere per il clima, primo tra tutti la deadline del 2050 per le emissioni zero, che alcuni Paesi, tra cui i colossi Cina e India, si rifiuterebbero di sottoscrivere.Le venti maggiori potenze mondiali sono anche al lavoro per un accordo al rialzo almeno sul fronte dei fondi destinati ai Paesi in via di sviluppo. Ad oggi è previsto un impegno da 100 miliardi ancora da completare ma si punterebbe ad ampliare la cifra e indicare una scadenza ravvicinata per chiudere l'erogazione. Gli sherpa sono tuttora riuniti nella sala dei negoziati alla Nuvola di Fuksas dove sono rimasti al lavoro l'intera notte, con una breve pausa mattutina.