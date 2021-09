ROMA - L'evoluzione artistica e personale di Gordon Andrew Summer, in arte Sting, dalla esaltante stagione reggae-rock insieme ai Police, alla carriera solista. La racconta “Sting tra musica e libertà”, per la regia di J. Veille, in onda martedì 7 settembre alle 23.10 in prima visione su Rai5.

Il doc propone il ritratto di un artista complesso e tormentato che ha non ha mai smesso di evolversi e misurarsi con i generi più disparati: dal rock al pop, dal jazz alla world music, sino alla classica.

Polistrumentista, compositore e poeta sublime, Sting si è guadagnato una stella sulla “Hollywood Walk of Fame” ed è stato ammesso nella “Rock and Roll Hall of Fame” come bassista e cantante dei Police.