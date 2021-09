Reddito di cittadinanza, Fico: "Il M5S lo difenderà"

ROMA - "Il reddito di cittadinanza è una misura importantissima per le persone in difficoltà. Il M5S lo difenderà". Sono le parole del presidente della Camera Roberto Fico, presente ad una manifestazione elettorale del M5S nel Rione Sanità, a Napoli "Se ci sono dei miglioramenti da fare - ha aggiunto Fico - si faranno, ma il reddito rimane ".Alle domande dei giornalisti sulle critiche al reddito del leader del Carroccio Matteo Salvini, il presidente della Camera ha replicato: "è una misura ottima che ha dato un contributo importante alle persone in difficoltà".