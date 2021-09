MILANO - Nelle vie centrali del capoluogo lombardo sono scese in piazza duemila persone per protestare contro l'obbligo del Green pass.«Se non cambierà bloccheremo la città»: è stato questo uno degli slogan che fra i fischi e urla di «no green pass». «giù le mani dal lavoro» e «libertà, libertà» hanno scandito i manifestanti no green pass.I dimostranti hanno cercato di raggiungere piazza del Duomo, dove era in corso un comizio di Fratelli d'ltalia.