La triste storia di Lenticchio, cane che da 11 anni cerca nuovi padroni

Chi vuole offrirgli la seconda possibilità che non ha mai avuto, può chiamare il 342/6710588 oppure scrivere una mail a fuoridicoda@gmail.com.

BARI - Arrivato in un canile del Barese praticamente cucciolo, ha passato quasi tutta la sua vita in gabbia. Un'associazione, 'Fuori di Cosa', però, vuole aiutare Lenticchio a trovare casa.Della sua storia e della sua famiglia non si sa nulla. E' uno dei tanti che arriva in canile da cucciolo e trascorrere tutta la sua esistenza senza alcuna persona che si prenda cura di lui. Un destino triste, che vogliono cambiare i volontari dell'associazione 'Fuori di Coda' che vogliono portare Lenticchio definitivamente fuori da rifugio comunale San Francesco di Conversano, in provincia di Bari.L'animale «non ha problemi con le persone, gli piace il contatto, va tranquillamente al guinzaglio. Non è compatibile con cani maschi ma con le femmine tendenzialmente sì».