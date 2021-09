Green pass: ok a dl per obbligo lavoratori scuola e Rsa





Tra i ministri non si sarebbe aperto un dibattito sul tema.

ROMA - C'è il via libera da parte del Cdm al decreto legge "per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale". Il Dl estende l'obbligo di Green pass al personale esterno della scuola e dell'università e ai lavoratori delle Rsa.A breve ci sarà un intervento più ampio di estensione dell'obbligo del Green pass. E' quanto avrebbe detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso del Consiglio dei ministri, a quanto apprende l'Ansa da fonti presenti alla riunione.