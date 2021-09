PARIGI - Si spegne all'età di 88 anni l'attore francese Jean-Paul Belmondo. Belmondo è morto nella sua casa di Parigi, all'età di 88 anni, ha precisato il suo avvocato, Michel Godest, citato dalla France Presse.Mostro sacro del cinema francese ed europeo, l'attore ha girato 80 film. Lascia in eredità ruoli indimenticabili, come quello in 'A bout de souffle' (Fino all'ultimo respiro) di Jean-Luc Godard o sorvolando il cielo di Venezia, appeso ad un elicottero, in 'Le Guignolo' (Il piccione di Piazza San Marco) di Georges Lautner.