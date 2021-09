11 settembre: Joe Biden, Obama e Clinton a Ground Zero

"L'impegno dell'Italia in questo ambito - ha ribadito il Capo dello Stato - non verrà mai meno, a partire dal contributo alla definizione di una cornice di sicurezza che sappia sconfiggere il terrorismo e i suoi inganni".

NEW YORK - Al via la cerimonia per le commemorazioni dell'11 settembre. Il presidente Usa Joe Biden e la First Lady Jill hanno presenziato a Ground Zero alla commemorazione dell'11 settembre. Con loro sono presenti anche l'ex presidente Barack e Michelle Obama e Bill e Hillary Clinton, assieme al presidente e i due ex ci sono anche l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg e la Speaker della Camera Nancy Pelosi.Le commemorazioni, molto sentite negli Usa, si sono aperte con un minuto di silenzio alle 8.46, quando il primo aereo si scagliò contro la Torre nord.Anche le istituzioni italiane ed europee ricordano l'11 settembre di 20 anni fa e commemorano le vittime nell'anniversario di quella tragedia. "Quella tragedia ci ha uniti nel segno del dolore. La memoria della barbara aggressione di vent'anni or sono ci spinge con sempre maggiore vigore a proteggere quella cornice comune di valori che risponde ai principi di libertà e pacifica convivenza tra popoli", ha sostenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione del ventesimo anniversario degli attentati negli Usa dell'11 settembre 2001.