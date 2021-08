Torna la paura in Afghanistan: almeno 10 morti in aeroporto

KABUL - Attimi di paura nell'aeroporto di Kabul. Migliaia di cittadini in fuga hanno cercato di lasciare il Paese con i primi voli in partenza. Nella ressa almeno 10 persone hanno perso la vita. Intanto, a Kabul e nelle altre città si teme per l'incolumità delle donne."La nostra missione in Afghanistan non e' mai stata pensata per costruire una nazione": lo ha detto il presidente Usaparlando alla nazione dalla Casa Bianca sull'Afghanistan. La scelta che avevo era proseguire l'accordo negoziato da Donald Trump con i talebani o tornare a combattere", ha affermato Biden."Se necessario" gli Usa condurranno azioni antiterroristiche in Afghanistan. Il presidente Usa Joe Biden ha difeso "fermamente" la sua decisione di ritirare le truppe dall' Afghanistan, sostenendo di aver fatto "l'interesse nazionale" Usa e che gli americani "non faranno quello che non fanno gli afghani", ossia combattere e morire per il loro Paese. L'Afghanistan e' caduto "piu' rapidamente del previsto", ha riconosciuto Biden.Gli Usa hanno dato all'esercito afghano "tutte le opzioni" possibili per combattere i talebani, ha sottolineato. Biden ha minacciato una risposta "devastante" se i talebani attaccheranno gli interessi americani, in particolare durante le operazioni di evacuazione in corso a Kabul. In caso di attacco la risposta sara' "rapida e potente", ha avvisato, promettendo di difendere i cittadini americani con l'uso "devastante della forza, se necessario".