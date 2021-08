Ieri Grace ha perduto parte della sua forza ed è stato declassato da tempesta tropicale a depressione tropicale.

HAITI - Continua a crescere il numero delle vittime del terremoto ad Haiti. Il nuovo bilancio è di almeno 1.297 morti. "Il bilancio del terremoto è salito a 1.297 morti il 15 agosto", ha reso noto l'agenzia in un rapporto sulla situazione, aggiornando anche il numero dei feriti da almeno 2.800 a oltre 5.700.Il governo di Haiti, in emergenza per i danni causati dal terremoto di magnitudo 7,2 Richter che ha sconvolto le province sud-occidentali dell'isola, ha diffuso la scorsa notte una 'allerta gialla' per l'imminente passaggio del ciclone Grace, declassato per ora a tempesta. A renderlo noto il portale di notizie Haiti24.net.