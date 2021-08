Juve, il post Ronaldo è da incubo: ko contro l'Empoli allo Stadium

TORINO - Da festa in incubo: gli oltre 17mila dello Stadium, tornati ad occupare le tribune dell'impianto in epoca Covid, riempiono di fischi la prima Juve del post-Ronaldo dopo il 90'. A passare è clamorosamente l'Empoli, decisivo il gol di Mancuso nel primo tempo.Ci prova solo Chiesa, il migliore tra i bianconeri, ma nella ripresa Vicario non è quasi mai impegnato. La sfida tra i tecnici toscani, quindi, va ad Andreazzoli, che ottiene tre punti pesantissimi in chiave salvezza.