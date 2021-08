(Foto Ansa)

Un ragazzo di 20 anni ha trascorso la serata in compagnia di amici. I Carabinieri della provincia di Asti, hanno fermato l'auto per normali controlli, con all'interno tre suoi amici. Il ragazzo alla guida ha mostrato un certo nervosismo. Durante i controlli, gli uomini in divisa hanno accertato che il giovane era stato posto in isolamento fiduciario dalla Asl di Asti perché positivo al Covid.