Storico argento per la 4X100 stile libero maschile

TOKYO - E' la prima volta che la staffetta azzurra raggiunge il podio, conquistando anche il record italiano. Davanti agli azzurri solo gli Stati Uniti."Non ho parole, non so descrivere questo momento, abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano". Così Zazzeri, dai microfoni di RaiSport, descrive la felicità di aver vinto, con i suoi compagni, l'argento nella staffetta 4X100 stile libero. "Ci siamo abbracciati prima di partire, eravamo convinti", dice ancora. "Per me era già impensabile essere qui - dice invece Manuel Frigo -, adesso addirittura una medaglia. Quando la vedrò, ci crederò".Bronzo nei 100 rana per Martinenghi, dietro al britannico Perty e all'olandese Kamminga.