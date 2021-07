Parigi, arrestato ex Br Maurizio Di Marzio

PARIGI - Catturato questa mattina a Parigi dagli agenti francesi anche l'ultimo ex terrorista, per cui l'Italia chiede l'estradizione, Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile. Il provvedimento depositato l' 8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena.Il nome di Di Marzio è legato all'attentato al dirigente dell'ufficio provinciale del collocamento di Roma Enzo Retrosi, nel 1981, e soprattutto al tentato sequestro del vicecapo della Digos della capitale Nicola Simone il giorno della Befana del 1982.