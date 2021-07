I 18enni potranno votare anche per il Senato





La riforma sarà promulgata tra 3 mesi per consentire la richiesta di referendum confermativo, poichè la Camera ha approvato senza il quorum dei due terzi aventi il diritto al voto. Il provvedimento votato quest'oggi contribuisce ugualmente ad accelerare il percorso delle riforme costituzionali per le quali molto è stato annunciato e poco è stato fatto.

Giornata storica per l'elettorato italiano. Nella mattinata di giovedì 8 luglio 2021, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato a maggioranza la Riforma Costituzionale che estende ai diciottenni il diritto di voto per il Senato della Repubblica. Cade così il vincolo prescritto dall'Articolo 58 della Costituzione che limita l'accesso al voto per i membri del secondo ramo parlamentare ai 25enni.