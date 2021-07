Che cosa rischia chi non è in regola con il Green pass

ROMA - Le multe per i trasgressori (sia clienti, sia esercenti) arrivano fino a 1000 euro. Dal 6 agosto dovrebbe arrivare VerificaC19, la nuova app per i controlli. Ma sul ruolo dei 'verificatori' ci sono ancora tanti dubbi.VerificaC19 – ideata dal Ministero della Salute e sviluppata da Sogei – è uno strumento fondamentale per garantire il corretto funzionamento del Green Pass. L'app può essere scaricata gratuitamente ed è compatibile con tutti i dispositivi dotati di sistema operativo Android 8.0 o iOS 12.1 e versioni successivi.La procedura di controllo del Green Pass è abbastanza semplice: il “soggetto verificatore” richiede al cittadino la certificazione (cartacea o digitale), una volta inquadrato il codice QR VerificaC19 ne controlla la validità. A questo punto l'app mostra a schermo le generalità del cittadino, che è tenuto a mostrare un documento di identità (in corso di validità) per incrociare i dati e completare la verifica.