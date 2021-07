11 luglio 1982- 11 luglio 2021: la notte azzurra è ancora magica

Al Wembley di Londra, gli azzurri, sconfiggendo l'Inghilterra per 4-3 dopo i tiri di rigore, tornano Campioni d'Europa e riportano quel trofeo che da 53 anni mancava dalla bacheca della sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio in via Allegri a Roma.





Alle finestre della stessa, oggi più che nel recente passato, il tricolore ordinariamente esposto sventolerà con più forza per festeggiare la rinascita del calcio italiano dopo un decennio di delusioni.

Dopo Madrid nel 1982, Berlino nel 2006, nell'11 luglio il cielo è azzurro anche su Londra. A 39 anni esatti dal 3-1 inflitto alla Germania Ovest e che consentì l'Italia la conquista del terzo titolo mondiale al termine di Spagna '82, questa data resta vincente per la Nazionale italiana.