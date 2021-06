Trivella di 10 metri cade in un cantiere di Milano e si conficca in un palazzo, nessun ferito

(Agenzia Vista) Milano, 15 Giugno 2021 - Una trivella alta più di 10 metri è caduta questa mattina all’interno di un cantiere di Milano, schiantandosi contro un palazzo. E’ accaduto poco dopo le 10.40 in via Serio, all’angolo con via Adamello, in zona Ripamonti. La trivella si è abbattuta contro l’edificio antistante, sede dell’Istituto Firc di Oncologia Molecolare, e ha schiacciato alcune automobili in sosta lungo la strada. L’incidente non ha causato feriti né tra gli operai del cantiere, né tra i lavoratori della palazzina. La circolazione lungo la strada è stata interrotta in attesa della rimozione che, secondo alcuni Vigili del Fuoco presenti sul posto, potrebbe non avvenire in giornata.