Speranza: "Da venerdì 99% dell'Italia in zona bianca"

(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2021 -"Ho molto insistito perchè ci fosse un percorso graduale, però a partire da venerdì avremo il 99% del Paese in zona bianca. Ma serve ancora un lavoro costante per poter essere attrezzati e organizzati in una fare che è ancora di battaglia vera", così il ministro della Salute Speranza a un convegno organizzato dall'Ordine nazionale degli Psicologi. /