Sileri: "Con variante Delta forse Green pass dopo due dosi"

ROMA - "E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute,, a 24 Mattino su Radio 24."La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo - ha aggiunto il sottosegretario - Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione"."Non c'è preoccupazione per la variante Delta" ma "bisogna correre con le seconde dosi, soprattutto tra i meno giovani", cercando "anche di avvicinare il più possibile i tempi del richiamo ai 21 giorni per Pfizer e ai 28 per Moderna, com'era inizialmente", ha detto Sileri.