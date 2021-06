Perché la variante delta ha preso il sopravvento nel Regno Unito

LONDRA - La mutazione del coronavirus isolata per la prima volta in India è ormai dominante Oltremanica.Oltre alla sua alta trasmissibilità, alcune scelte del governo britannico potrebbero averne agevolato la diffusione.Tosse, raffreddore, febbre, dolori muscolari, diarrea, stanchezza e spossatezza rimangono disturbi legati anche alla variante Delta che tuttavia, ha sottolineato Spector invitando le persone a prestare particolare attenzione, all’inizio "potrebbe essere scambiata per un brutto raffreddore".Secondo il professore, infatti, i sintomi iniziali potrebbero portare le persone colpite dalla variante a sottovalutare la propria condizione e a non adottare le misure necessarie per prevenire il contagio: "Pensiamo che questo stia alimentando gran parte del problema", ha precisato lo scienziato.