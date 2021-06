Max Elli ci porta nel suo mondo con il brano 'Le Montagne'

E' disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “LE MONTAGNE” (Greylight Records), nuovo singolo di MAX ELLI.

Quando in un rapporto vengono a mancare la comunicazione e la condivisione, le strade cominciano a dividersi. Solo un sentimento mai spento e la voglia di rimettere le cose a posto fanno cambiare le carte sul tavolo: una giornata di sole, che lascia vedere le montagne in lontananza, diventa metafora di cambiamento. MAX ELLI scrive, suona e produce, insieme alla batteria di Luciano Galloni, “LE MONTAGNE”, un brano che lascia trasparire le influenze americane del suo sound.

Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo e del suo significato: «Quello che più mi spaventa in un qualsiasi rapporto è il fatto che tutto possa finire per la mancata attenzione e cura nei confronti dell’altro, per noia o per le futili frustrazioni che ognuno di noi prova verso se stesso quotidianamente. Le montagne sono simbolo di maestosità e di durevolezza nel tempo e difficilmente si riesce ad arrivare in vetta da soli».

Il videoclip ufficiale di “ Le Montagne”, diretto da Gianluca Riva (già regista del video di Vivere o Morire), vede raffigurate due ambientazioni principali: una casalinga, dove Max riguarda dei vecchi filmati, l’altra è uno spazio aperto con le montagne sullo sfondo a simboleggiare la possibilità di un nuovo inizio, di un cambiamento. Eccezion fatta per le immagini dei ricordi, tutto il video è girato in slow motion, scelta che vuole trasporre in immagini il pensiero e la condizione del rapporto descritto nella canzone.