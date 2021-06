Matilde G, nei digital store il nuovo singolo 'Milk n' Honey'

Dal 4 giugno è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “MILK N’ HONEY” (The Kennel AB), nuovo singolo di MATILDE G.

Dopo l'uscita di “Doorbell”, suo contagioso inno pop pubblicato a inizio anno, MATILDE G torna con un nuovo singolo estivo e provocatorio dal titolo “MILK N’ HONEY”. Con il timbro vocale unico e sfacciato della giovane artista, il brano dà voce e forma alle fantasie senza limiti di un adolescente che vuole vivere nuove esperienze e di viaggiare per il mondo, esprimendo un desiderio di libertà senza confini e restrizioni.

Spiega Matilde G a proposito del nuovo pezzo: «Ho sedici anni e alla mia età vado incontro ai vincoli tipici di qualsiasi adolescente, inclusi gli impegni scolastici, la famiglia, i condizionamenti sociali, il giudizio degli altri. Posso essere giovane, ma ho sempre voglia di fare di più, non solo nella musica, ma anche come persona aperta alla scoperta delle gioie della vita e della libertà. Milk N 'Honey è stato scritto come antidoto giocoso e allegro a queste restrizioni in cui mi sento imprigionata».

“Milk N' Honey” è stato prodotto da Caesar & Loui, professionisti ben noti nel panorama musicale che hanno precedentemente lavorato con artisti internazionali, tra cui Monsta X, TWICE, Red Velvet e NCT 127.