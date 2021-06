ROMA - E' stato diffuso il report aggiornato sulla situazione epidemiologica in Italia. I nuovi casi riguardano persone non immunizzate o che hanno ricevuto la prima dose a meno di 14 giorni dalla diagnosi. In calo gli over 50 positivi."Nella maggior parte dei casi segnalati nelle ultime due settimane, l’accertamento diagnostico è stato motivato dalla presenza di sintomi o in seguito ad attività di ricerca dei contatti di casi accertati", precisa l'Iss.