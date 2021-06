Euro '21: la Svizzera vince ai rigori con la Francia e vola ai quarti di finale

(via Uefa Euro 2020 fb)





Nel secondo tempo al 10’ la Svizzera sbaglia un rigore concesso per un fallo di Pavard su Zuber. Rodriguez si fa parare il tiro dal portiere Lloris. Al 12’ pareggia Benzema, tiro in diagonale. Al 14’ la Francia passa in vantaggio con Benzema di testa. Al 30’ Pogba realizza la terza rete, tiro da fuori area. Al 36’ la Svizzera accorcia le distanze con Seferovic di testa. Al 45’ pareggia Gavranovic, tiro di destro.





Necessari i tempi supplementari. Nessuna emozione nell’extra time. Si va ai rigori. Per la Francia decisivo l’errore di Mbappè che si fa parare il tiro dal portiere Sommer. Per la Svizzera determinante il rigore realizzato da Mehmedi. Nella gara delle 18 la Spagna supera 5-3 dopo i tempi supplementari a Copenaghen la Croazia. Nel primo tempo al 20’ la Croazia passa in vantaggio. Pedri devia nella propria porta. Al 38’ pareggia Sanabria, tiro al volo.





Nel secondo tempo al 12’ la Spagna passa in vantaggio con Azpilicueta di testa. Al 31’ Ferran Torres realizza la terza rete, tiro in diagonale. Al 40’ la Croazia accorcia le distanze con Orsic, tiro di sinistro. Al 92’ pareggia Pasalic di testa. Necessari i supplementari. Nel primo tempo supplementare al 10’ la Spagna ritorna in vantaggio con Morata, girata al volo. Al 13’ Oyarzabal segna la quinta rete con un pallonetto di destro. Nei quarti di finale la Spagna giocherà venerdì 2 Luglio alle 18 a Baku contro la Svizzera.

Negli ottavi di finale degli Europei a Bucarest la Svizzera vince 8-7 ai rigori con la Francia e vola ai quarti di finale. Nel primo tempo al 2’ Varane della Francia di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 15’ la Svizzera passa in vantaggio con Seferovic di testa su cross di Zuber. Al 28’ Rabiot dei transalpini non concretizza una buona occasione.