Euro '21: la Francia pareggia, vittoria per la Germania

FRANCESCO LOIACONO - Nel Gruppo F degli Europei la Francia pareggia 1-1 a Budapest con l’ Ungheria. Nel primo tempo al 47’ l’ Ungheria passa in vantaggio con Fiola, tiro rasoterra su passaggio di Sallai. Nel secondo tempo al 21’ pareggia Griezmann, velocissimo di sinistro a mandare il pallone in rete dopo aver superato due difensori su cross di Mbappè. La Germania vince 4-2 a Monaco di Baviera col Portogallo.

Nel primo tempo al 15’ i lusitani passano in vantaggio con Cristiano Ronaldo che controlla e con un tiro in diagonale insacca. Al 35’ la Germania pareggia. Dias devia nella propria porta su cross di Gosens. Al 39’ i tedeschi passano in vantaggio. Guerreiro devia nella propria porta un cross di Kimmich. Nel secondo tempo al 6’ Havertz realizza il terzo gol, tiro a porta vuota su passaggio di Gosens. Al 15’ la Germania segna la quarta rete con Gosens di testa. Ai 22’ il Portogallo realizza il secondo gol con Jota, tiro al volo su cross di Cristiano Ronaldo. La Francia è prima in classifica con 4 punti. La Germania e il Portogallo sono secondi a 3 punti.