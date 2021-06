Euro '21: Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca volano agli ottavi di finale

L’Inghilterra chiude il Gruppo D al primo posto con 7 punti e vola agli ottavi di finale dove giocherà martedì 29 Giugno alle 18 a Londra con la seconda classificata del Gruppo F. La Croazia è seconda con 4 punti per miglior differenza reti rispetto alla Repubblica Ceca e si qualifica agli ottavi di finale. La Repubblica Ceca è una delle migliori terze e disputerà gli ottavi di finale.

Al 42’ pareggia Mc Gregor, velocissimo su cross di Robertson a superare in dribbling due difensori e a mandare con un tiro di destro il pallone in rete. Nel secondo tempo al 17’ la Croazia ritorna in vantaggio con Modric, tiro dal linite dell’area. Al 32’ Perisic realizza la terza rete di testa su cross di Modric.