Davide Peron torna con il nuovo singolo 'La disobbedienza'

Tre anni dopo Inattesi, torna Davide Peron, uno dei più talentuosi artisti che sta dando nuova linfa alla scena cantautorale italiana di matrice classica, erede della canzone d'autore di giganti quali Ivano Fossati, Eugenio Finardi e Francesco De Gregori. Il singolo La Disobbedienza, che anticipa l'album previsto per Settembre 2021, esce l'11 Giugno per Soyuz, neonata etichetta sussidiaria di Dischi Soviet Studio, guidata dallo storico produttore italiano Claudio Corradini, che produce anche il brano.

Nato nella provincia di Vicenza, nelle terre di nord-est, dove la pianura padana incontra le Piccole Dolomiti, Davide evidenzia in ciò che suona e canta le radici della propria terra legata al lavoro, inteso non come bieco guadagno ma come attività reiterata nel tempo, onesta e faticosa caratterizzata dalle bellezze naturali, soprattutto quelle montane. Racconta le radici ma anche l’altro dando voce all’animo umano nel senso più profondo. Le sue canzoni si nutrono di semplicità, naturalezza, pulizia nella costruzione di musiche e testi. Affiora, forte, nei suoi testi anche l’impegno sociale: La pallottola, uno dei pezzi di più marcato impegno civile, è stato scelto come inno da LIBERA (coordinamento Veneto), l’associazione italiana di Don Luigi Ciotti che si batte contro tutti i generi di criminalità organizzate.

Ha cinque album all'attivo: Davide Peron (1998 - P8Studio), Aria Buona (2008 - Top Music), Fin Qui (2012 - A.P.), Imbastir Parole (2014 - ThisPlay music), Inattesi (2018 - New Model Label), considerato da Radio1Rai FVG Album rivelazione del 2018. E' presente con le sue canzoni anche in due compilation: Un sorriso per le Madonie (2007 - Storie di Note), Contrasti e incontri d'autore (2009 - Acne). Ha aperto concerti alla stella internazionale Willie Nile oltre che a Eugenio Finardi, Marco Ferradini e ai Mariposa. Dà vita anche al conosciuto Mi rifugio in tour, percorso musicale-culturale-naturalistico estivo a tappe nei rifugi di montagna delle Piccole Dolomiti, dove si esibisce regolarmente in originali concerti tra prati e vette dal 2008. Grande importanza per il suo lavoro è l'incontro tra musica e teatro. Ha ideato due spettacoli teatrali-musicali in occasione della ricorrenza del centenario della Grande Guerra: lo spettacolo 99 Rico va alla guerra, ideato assieme all'attore Marco Artusi, e lo spettacolo Una calza a salire e una a scendere, con l'attrice Eleonora Fontana, distribuito in tutta Italia dalla compagnia professionista Teatro della Gran Guardia di Padova. Entrambi hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale del patrocinio del Comitato Scientifico Grande Guerra per il Centenario - Regione Veneto.

"Siamo tutti di passaggio. Tutti con uguale dignità e verità. Ognuno con il diritto di poter essere se stesso senza maschere di convenienza. La Disobbedienza racconta di quanto sia importante dare peso a ciò che siamo e non a ciò che crediamo di rappresentare. In questo abbiamo molto da imparare dagli “ultimi”, dagli “scartati”: le persone considerate non importanti dal sistema e da quest’ultimo dimenticate, sanno insegnarci che il cammino di conoscenza di noi comporta la necessità di esplorare luoghi poco battuti, che scendono in profondità dentro di noi. A volte il percorso è duro e ci porta a dover fare i conti con aspetti difficili da accettare, perché ci mostrano fallibili, vulnerabili, vincibili. E’ proprio per questo che mentre scrivevo il testo della canzone e durante tutta la lavorazione del singolo, ho compreso sempre più chiaramente che forse, gli ultimi, possiamo anche essere noi, che potremmo essere noi gli scartati. Quindi, perché giudicare gli altri attraverso un’etichetta che potrebbe essere la nostra?".