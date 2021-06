Covid, Draghi: "Siamo in un periodo roseo, ma non illudiamoci"

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2021 - "Siamo in un periodo in cui di nuovo tutto appare roseo. L’abbiamo visto l’anno scorso. Non illudiamoci. Tutte le autorità devono cooperare per la pronta individuazione delle varianti e dei focolai, per costruire le riaperture. Speriamo di aver imparato e di far le cose", così il presidente del Consiglio Draghi alla Camera. /