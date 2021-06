Cosa sappiamo sull'ultima variante del coronavirus

LONDRA - Si tratterebbe di un 'mix' fra la mutazioni isolate in India e nel Regno Unito. In Vietnam, dove è stata individuata, è probabilmente responsabile del nuovo picco di contagi.Questa variante, ha sottolineato il ministro della Sanità vietnamita, è responsabile della nuova ondata di contagi nel Paese iniziata circa un mese fa, che finora ha visto 3.595 nuovi casi in 33 città e province.Finora il Vietnam ha rilevato sette varianti del virus, incluse quelle sudafricana, inglese e indiana. Secondo i conteggi della Johns Hopkins Universty, dall'inizio della Pandemia nel Paese sono stati registrati 6.713 casi di contagio, inclusi 47 decessi.