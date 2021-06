Cosa prevede il progetto della federazione del centrodestra

ROMA - I gruppi parlamentari di Lega e Forza Italia pensano alla fusione. Una mossa in vista delle elezioni ma anche per bilanciare l'ascesa nei sondaggi dell'alleato Fratelli d'Italia.Tra i forzisti e i leghisti serpeggia però più di qualche dubbio.L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi vuole 'incassare' al più presto il risultato, anche se non è detto che i tempi saranno celeri. Domani si terra la riunione del centrodestra sulle candidature alle amministrative d'autunno.Ieri intanto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ha ricordato come la priorità sia l'individuazione dei sindaci: "Basta rinvii", il suo invito. "Qui sembra che non vogliano vincere", ha detto le braccia un 'big' di Fratelli d'Italia preoccupata per l'impasse.