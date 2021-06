Carlomagno lancia un messaggio importante con il suo nuovo singolo 'Que pasa'

MILANO - Il cantautore lucano Carlomagno torna con il nuovo singolo 'Que Pasa' e prova a scuotere la situazione dell’Italia e del mondo, lanciando un chiaro messaggio di rinascita attraverso un gioco di parole. L’utilizzo di una esclamazione spagnola “que pasa” (trad. “che cosa succede”) come leitmotiv di questa sua voglia di dire “Cosa succede? Non ti preoccupare, fallo e basta! Un messaggio destinato a chi vive nell’ombra, nella paura ma con l’ausilio di un sound molto leggere ed estivo.

Il brano è un viaggio dentro uno stato d’animo che si evolve fino a sfociare in un’ondata di vibrazioni positive.

Il testo molto diretto del cantautore invoglia gli ascoltatori a fare un tuffo in una estate di nuova vita, dando spazio nella canzone ad alcune frasi in lingua spagnola come“la vida es un desafìo, si no te arriesgas no ganas!”

Inoltre per Que pasa è stato girato un video, che vede il protagonista (Carlomagno) prendere parte ad una festa in piscina senza riuscire a sentirsi a proprio agio nella prima parte. Solo dopo un piccolo aiuto da parte degli altri invitati alla festa il cantautore entra nel mood adatto, imbraccia la sua chitarra e comincia a cantare.

Il video è stato scritto e girato da CUBO Produzioni. Gli arrangiamenti del brano a cura di Carlomagno e Silvio De Filippo (chitarrista del cantautore), supportati dall’ intervento di Alberto Acquarulo alla batteria, Vito Carlomagno al basso e Michele Buonsanti alla tromba. Il tutto affidato all’orecchio di Antonello Perciante per il mix finale. Mastering a cura di Salvatore Addeo dell'Aemme recording Studio di Lecco.