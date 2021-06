Amministrative '21: il centrosinistra candida Gualtieri a Roma e Lepore a Bologna

Gualtieri ha prevalso con il 61,6% delle preferenze sugli altri 6 sfidanti per la poltrona del Campidoglio. Fra questi Giovanni Caudo - ex Assessore della Giunta di Ignazio Marino - che ha raccolto solo il 14,3% dei voti. Successo del Partito Democratico anche a Bologna, dove l'attuale assessore comunale Matteo Lepore ha prevalso con il 59% su Isabella Conti, attuale sindaco di San Lazzaro di Savena.





Conti, espressione di Italia Viva ed in particolare del rispettivo leader Matteo Renzi, si è fermata al 40,4% delle preferenze, nelle consultazioni che precedono le amministrative fissate per il 15 ottobre 2021 in alcune delle principali città italiane.

Roberto Gualtieri è il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra. L'ex ministro dell'Economia, quale espressione del Partito Democratico, è risultato il maggiore suffragato nelle primarie di coalizione tenutesi nella Capitale nel corso della giornata di domenica 20 giugno 2021.