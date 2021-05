Usa: immunità di gregge irraggiungibile

Per tornare alla normalità, comunque, potrebbe essere sufficiente vaccinare i piu’ vulnerabili e rendere il virus una “minaccia gestibile” che continuerà a circolare negli Stati Uniti per i prossimi anni. E’ quanto sostengono ormai molto scienziati ed esperti di salute pubblica, scrive il New York Times.

NEW YORK — Raggiungere l’immunità di gregge negli Usa e’ improbabile, a detta degli esperti. L’obiettivo, un volta sbandierato come necessario per il ritorno alla normalità, e’ ora considerato fuori portata nel breve periodo, a causa delle varianti e della volontà di molte persone di non vaccinarsi, e forse lo sara’ per sempre.