Lombardia, Fontana: "Prima dose per tutti possibile entro il 10 luglio"

MILANO - Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è stato chiaro ai microfoni di Tgcom24: "Tutto dipende da quante dosi di vaccino ci consegneranno. Per ora il piano di consegne arriva fino al 20 maggio: non possiamo superare le 85mila dosi al giorno. Se arrivassero le 120mila dosi quotidiane previste, entro il 10 luglio potremmo concludere quantomeno la prima vaccinazione a tutti i lombardi". Sul coprifuoco: "Va rivisto per favorire il turismo.Come Regione avevamo già chiesto di ridurlo".