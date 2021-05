Johnson: "Evitare vacanze in paesi lista arancione, anche Italia"

LONDRA - Il premier britannico Boris Johnson, facendo riferimento alla lista che regola gli spostamenti sulla base di vari criteri legati al Covid-19, che comprende la gran parte dei Paesi dell’Unione europea, fra cui l’Italia, ha dichiarato: “Penso che sia molto importante per le persone capire che cos’è un Paese della lista arancione: non è un posto dove si dovrebbe andare in vacanza”. E poi: “Se le persone vanno in un Paese della lista, devono assolutamente farlo per qualche urgente motivo familiare o d’affari, quindi tenendo presente che bisognerà autoisolarti, fare dei test” e tutto il resto.