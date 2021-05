NEW DELHI — Continua l’emergenza in India: nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.780 morti. I nuovi casi sono 382.000. La Banca centrale indiana ha sbloccato 6,7 miliardi di dollari per i produttori di vaccini contro il coronavirus e per gli ospedali e le imprese del settore sanitario. I fondi saranno elargiti sotto forma di prestiti a basso costo fino al 31 marzo del 2022.