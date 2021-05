F1: Verstappen vince a Monaco. Sainz secondo e Leclerc non parte

Il circus della Formula 1 tornerà nel fine settimana 4-6 giugno a Baku per il Gran Premio di Azerbaigian, valido per la sesta prova del Mondiale 2021 con Verstappen al comando del Mondiale Conduttori con 105 punti, contro i 94 di Lewis Hamilton.

Complice il ritiro anticipato di Charles Leclerc, provocato da un guasto della sua Ferrari nel giro di ricognizione e che ha negato al pilota monegasco di partire in Pole Position, l'olandese della Red Bull scatta in prima posizione e conserva il comando della gara sin dal semaforo verde per il suo secondo successo di questo Mondiale.A consolare la Ferrari ci pensa Carlos Sainz che, con il suo secondo posto, regala alla Rossa il primo podio stagionale. Esso viene completato dal terzo posto posto di Lando Norris su McLaren. Buona gara per il pugliese Antonio Giovinazzi che si classifica al decimo posto con la sua Alfa Romeo.