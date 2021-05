E' morta Carla Fracci

Magistrali sono le sue interpretazioni di alcuni personaggi femminili, in ruoli drammatici e romantici come: Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea.





Durante la sua infinita carriera, la Fracci è stata ispirazione di Eugenio Montale, che le dedicò la poesia 'Danzatrice Stanca' e dell'attrice Virginia Raffaele, che durante il Sanremo 2016 fece per la prima volta la sua imitazione. Numerosi i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera, tra cui l'ultimo premio alla carriera ricevuto nel 2020 nel Senato della Repubblica.

Si è spenta a 84 anni Carla Fracci, che nella sua vita è stata molto attiva nel sociale diventando testimonial della Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite (FIRA). La sua carriera è legata indissolubilmente alla Scala di Milano, in cui aveva fatto il suo esordio nel 1955. La sua classe e la sua maestria l'hanno reso celebre nel mondo, tanto che anche il New York Times, nel 1981, la definì prima ballerina assoluta.